ЦБ остановил выпуск банкноты с Нижним Новгородом после критики от церкви

Центробанк (ЦБ) остановил выпуск новой банкноты номиналом 1 тыс. руб., посвященной Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Банк доработает дизайн купюры, в широкое обращение она поступить не успела, сообщили в пресс-службе регулятора. С чем связано решение приостановить выпуск, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ЦБ представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб.16 октября. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Ярмарка, исторические пакгаузы и стадион на Стрелке. На оборотной — Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Русская православная церковь раскритиковала дизайн купюры. Священники обратили внимание, что на тысячерублевой банкноте на здании бывшей Введенской церкви нет креста. Его убрали после прихода советской власти, сейчас там Музей истории государственности татарского народа. При этом на башне Сююмбике полумесяц, снятый в советское время, был восстановлен, поэтому он есть и на купюре.

«99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем»,— написал священник Павел Островский в Telegram-канале.

Елена Ковалева