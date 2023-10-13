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Коммерсантъ FM
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Финляндия и Эстония вместе расследуют утечку на Balticconnector

Центральная криминальная полиция Финляндии вместе с Эстонией создает следственную группу для расследования уголовного дела из-за утечки на газопроводе Balticconnector. В финском ведомстве заявили, что добились прогресса — в первую очередь в плане проверки судов, передвигавшихся в районе ЧП. Также ведется исследование морского дна и оставшихся там следов.

«Морские условия в настоящее время сложные, что замедляет исследование морского дна. Исследуемая территория велика и расположена на десятки метров ниже уровня моря, что делает расследование особенно сложным»,— прокомментировал руководитель расследования Ристо Лохи, чьи слова приводятся в пресс-релизе финской полиции.

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. НАТО пригрозило, что если подтвердится версия диверсии, то альянс даст решительный ответ.

Подробности — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лаура Кеффер

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