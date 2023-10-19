Промышленной ипотеке становится тесно

Минпромторг предлагает вновь скорректировать условия промышленной ипотеки: размер льготных займов для проектов технологического суверенитета и производства приоритетной продукции может вырасти с 500 млн до 1,5 млрд руб., а срок льготного кредитования — с семи до десяти лет. Ведомство при этом предлагает предусмотреть более гибкий подход к выдаче субсидий банкам — в случае принятия поправок объемы субсидирования можно будет увеличивать под рыночный спрос. В 2024 году на субсидирование ставок по промипотеке предусмотрено 1,3 млрд руб., дополнительно на эти цели зарезервирован еще 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Денисом Мантуровым Минпромторг готов открутить ограничитель объема промышленной ипотеки для одной компании

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Возглавляемый Денисом Мантуровым Минпромторг готов открутить ограничитель объема промышленной ипотеки для одной компании

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, призванный расширить применение механизма промышленной ипотеки — займов под 5% годовых на срок до семи лет (для технологических компаний — под 3%). Такие льготные кредиты можно получать не только для покупки производственных объектов, но и для их строительства, модернизации и реконструкции. Сейчас максимальный размер кредита составляет 500 млн руб., документом предлагается увеличить лимиты льготного кредитования до 1,5 млрд руб., а его сроки до десяти лет — но только для заемщиков, реализующих проекты технологического суверенитета (развития критически важных технологий, недоступных после февраля 2022 года) или производства такой же продукции. Авторы при этом ссылаются на поручение президента от 3 сентября 2023 года после встречи с предприятиями обрабатывающей промышленности — в нем была указана конкретная сумма 1,5 млрд руб. и срок до десяти лет, отмечают в Минпромторге.

Ранее Минпромторг уже предлагал увеличить кредитный лимит до 2 млрд руб. сразу для всех предприятий — инициативы поступали от банков и компаний. Но с учетом ограниченных объемов финансирования промипотеки в 2023 году было принято решение оставить максимальный объем кредита без изменений, чтобы поддержать большее количество проектов. Так, в 2023 году на субсидирование ставок по промипотеке предусмотрено 1,3 млрд руб., это должно обеспечить объем кредитного портфеля не менее 45 млрд руб. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что по состоянию на 18 октября заключено 481 кредитное соглашение на общую сумму 44,4 млрд руб., то есть лимит де-факто выбран.

К вопросу увеличения лимита Минпромторг планировал вернуться после подведения итогов работы механизма в конце года. В пояснительной записке ведомство ссылается на данные банков о потенциальных заемщиках. Известно как минимум о 30 заемщиках, чьи потребности в средствах для строительства, реконструкции или модернизации объектов превышают действующие лимиты (500 млн руб. и семь лет).

Поправки Минпромторга к правилам субсидирования льготных ставок также потребовались в связи с изменением ключевой ставки. Ведомство оставляет за собой возможность менять требования к банкам по результатам предоставления субсидии. Так, в случае снижения ключевой ставки востребованность промипотеки также снижается и, соответственно, может сократиться количество выдаваемых банками льготных кредитов; при повышении же — потребность банка в субсидиях растет. Документом также предлагается формула расчета размера субсидии с учетом изменения ставки ЦБ, а также гибкое определение периода возмещения недополученных доходов кредитных организаций. Это позволит проводить выплаты субсидии чаще раза в квартал, указано в пояснительной записке. Власти смогут гибко корректировать и объем субсидий кредитным организациям — сейчас пересмотр лимита возможен раз в год. «Предложение в части возможности перераспределения лимитов между банками направлено на повышение эффективности использования бюджетных средств. Лимиты "отстающих" банков, не выдавших заявленный объем кредитов, смогут быть перераспределены в пользу банков, имеющих дополнительные заявки от заемщиков»,— поясняют в Минпромторге. Всего в проекте бюджета на 2024 год на субсидирование ставок в рамках промышленной ипотеки предусмотрено 1,3 млрд руб., в 2025-м и 2026-м — по 294,6 млн руб. При этом дополнительно на эти цели зарезервирован 1 млрд руб.

Диана Галиева