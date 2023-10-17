Главные новости за 17 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Структуры Александра Ткачева приобрели бывшую виллу Олега Тинькова «Ла Дача Астрахань» в Астраханской области. Покупателем стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"».

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района.

Стоимость билетов на авиарейс из Тель-Авива в Сочи авиакомпании «Азимут» за минувшую неделю снизилась в три раза. Однако даже сейчас цены достигают 80 тыс. руб. с человека.

Правительство Ленинградской области выставит на продажу находящуюся в госсобственности региона долю отеля «Звездный» в Сочи. Начальная сумма составляет более 1,7 млрд руб.

В организм 10-месячной девочки, погибшей в больнице Краснодарского края, по ошибке медсестры попал препарат, применяемый для усыпления животных.

Экспертно-судейская комиссия РФС посчитала ошибочным победный гол нападающего команды «Краснодар» Джона Кордобы в ворота «Ростова» на 95-й минуте.

В Краснодаре планируют провести фестиваль «День Индии». Такое заявление сделал мэр Евгений Наумов по итогам встречи с президентом Индийского национального культурного центра «Сита» Манодж Котвани.

Краснодарский край занял второе место рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном агентством «Эксперт РА». Кубань опередила только Москва.

В Сочи компания «Море Недвижимость» выставила на продажу гостиницу «Магнолия». В размещенной на сайте объявлений информации потенциальным покупателям за 4,5 млрд руб. предлагается четыре корпуса гостиничного комплекса бизнес-класса.

«Яндекс» начал тестировать беспилотные такси на федеральной территории Сириус. Заявки на поездки в роботакси уже начали принимать.

Краснодар вошел в число лидеров локаций для киносъемок на Кубани в 2023 году. Другими лидерами списка стали черноморские курорты (Анапа, Новороссийск, Сочи и другие).

В ходе осеннего призыва текущего года на военную службу отправятся более 1 тыс. жителей Краснодара.

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