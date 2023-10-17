Главные новости за 17 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Структуры Александра Ткачева приобрели бывшую виллу Олега Тинькова «Ла Дача Астрахань» в Астраханской области. Покупателем стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"».
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района.
Стоимость билетов на авиарейс из Тель-Авива в Сочи авиакомпании «Азимут» за минувшую неделю снизилась в три раза. Однако даже сейчас цены достигают 80 тыс. руб. с человека.
Правительство Ленинградской области выставит на продажу находящуюся в госсобственности региона долю отеля «Звездный» в Сочи. Начальная сумма составляет более 1,7 млрд руб.
В организм 10-месячной девочки, погибшей в больнице Краснодарского края, по ошибке медсестры попал препарат, применяемый для усыпления животных.
Экспертно-судейская комиссия РФС посчитала ошибочным победный гол нападающего команды «Краснодар» Джона Кордобы в ворота «Ростова» на 95-й минуте.
В Краснодаре планируют провести фестиваль «День Индии». Такое заявление сделал мэр Евгений Наумов по итогам встречи с президентом Индийского национального культурного центра «Сита» Манодж Котвани.
Краснодарский край занял второе место рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном агентством «Эксперт РА». Кубань опередила только Москва.
В Сочи компания «Море Недвижимость» выставила на продажу гостиницу «Магнолия». В размещенной на сайте объявлений информации потенциальным покупателям за 4,5 млрд руб. предлагается четыре корпуса гостиничного комплекса бизнес-класса.
«Яндекс» начал тестировать беспилотные такси на федеральной территории Сириус. Заявки на поездки в роботакси уже начали принимать.
Краснодар вошел в число лидеров локаций для киносъемок на Кубани в 2023 году. Другими лидерами списка стали черноморские курорты (Анапа, Новороссийск, Сочи и другие).
В ходе осеннего призыва текущего года на военную службу отправятся более 1 тыс. жителей Краснодара.
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