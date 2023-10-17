Погибшему в больнице Кубани младенцу ввели препарат для усыпления животных

В организм 10-месячной девочки, погибшей в больнице Краснодарского края, по ошибке медсестры попал препарат, применяемый для усыпления животных. Как сообщили «КП Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона, медсестра промыла катетер с «Тиопенталом натрия» вместо «Гепарина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Врач-реаниматолог, руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук сообщил изданию, что препарат есть только в больницах. Он запрещен для продажи в открытом доступе из-за того, что оказывает сильное наркотическое действие. Вещество используется для наркоза, поскольку останавливает дыхание. Поэтому после его введения пациенту надевают кислородную маску или подключают к ИВЛ.

Эксперт считает, что перепутать флаконы невозможно, поскольку один препарат жидкий, другой — сыпучий. Это могло произойти, если препараты уже были разведены. Один флакон лекарства разбавляется обычно на два шприца.

«Возможно, один шприц поставили в аппарат для дозированного ведения препарата, а второй – оставили на столике. Не исключено, что, когда медсестра промывала катетер, взяла не тот шприц. Но точные причины случившегося установит суд»,— отметил врач.

По его мнению, ребенка можно было спасти, если бы медики вовремя заметили ошибку и подключили искусственный кислород.

ЧП произошло в Темрюкской ЦРБ 13 февраля 2022 года. 10-месячную девочку доставили в медучреждение с термическим ожогом. Младенцу ставили капельницы. 25-летняя медсестра плохо промыла катетер. В считанные минуты состояние девочки ухудшилось, и она умерла.

Девушку подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ). Уголовное дело в отношении нее направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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