В «Сириусе» начали тестировать беспилотные такси

«Яндекс» начал тестировать беспилотные такси на федеральной территории «Сириус». Заявки на поездки в роботакси уже начали принимать, рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В «Яндексе» отмечают, что запуск тестирования роботакси в «Сириусе» является новым этапом в развитии беспилотных технологий компании. Для автономного транспорта маршруты федеральной территории сложны, так как на них встречается множество светофоров, развязок и кругов, а также необычных участников движения. К примеру, по «Сириусу» ездят велорикши.

Пассажиры беспилотного такси смогут выбрать несколько точек для посадки и высадки. Роботакси будет курсировать около университета «Сириус», «Сочи-Парка», отелей Delta Sirius и Gamma Sirius. Также беспилотное такси будет ездить по Олимпийскому и Континентальному проспектам. На маршрут выйдут 20 автомобилей.

«Яндекс» ранее начал тестировать беспилотные такси в Москве и Иннополисе. Автомобили компании проехали уже больше 27 млн км. В основном автопарк беспилотных такси состоит из иномарок Hyundai Sonata.

Вячеслав Рыжков

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