В РФС признали ошибочным гол Кордобы в ворота «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия РФС посчитала ошибочным победный гол нападающего команды «Краснодар» Джона Кордобы в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева. В команде посчитали, что бригада арбитров во главе с Шафеевым ошибочно засчитала третий гол «Краснодара», поскольку не зафиксировала в этом моменте положение «вне игры» у автора голевой передачи Сергея Волкова. Судьи приняли сторону команды.

Встреча «Краснодара» и «Ростова» прошла в рамках 11-го тура РПЛ и завершилась победой краснодарцев со счетом 3:2.

Татьяна Ручкина

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