Кубань заняла второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Краснодарский край занял второе место с уровнем А-1 в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном агентством «Эксперт РА». Кубань опередила только Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев отметил, что в регионе уделяется особое внимание привлечению инвестиций. По его словам, в регионе растет деловая активность и повышенный интерес бизнеса и инвесторов (как действующих, так и потенциальных) к региону, которые прорабатывают и запускают новые проекты.

«В Краснодарском крае реализуется 27 проектов в сфере импортозамещения продукции и технологий. Общий объем инвестиций оценивается в сумму свыше 24 млрд рублей. Для таких производителей предусмотрели целый комплекс мер господдержки, часть из них — единственные в стране»,— отметил Василий Воробьев.

Адыгея (уровень С) и Севастополь (В-3) оказались в числе 20 регионов, утративших свои позиции. Они занимают седьмое и шестое место соответственно среди аутсайдеров по интегральной оценке инфраструктурных ресурсов. Отмечается, что Адыгея вошла в список шести регионов, где менее 10 на 100 человек населения являются активными абонентами фиксированного широкополосного доступа к интернету.

Татьяна Ручкина

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