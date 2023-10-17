В Краснодаре осенью на военную службу призовут более 1 тысячи жителей

В ходе осеннего призыва текущего года на военную службу отправятся более 1 тыс. жителей Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Осенняя кампания 2023 года продлится до 31 декабря. В этот период молодые люди в возрасте до 27 лет будут призываться в последний раз. Начиная с 2024 года, призывной возраст поэтапно повысят до 30 лет.

«Юноши, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Как и прежде, основная часть призывников из краевой столицы будет служить в воинских частях Кубани и в войсках Южного военного округа, а лучшим выпадет честь служить в Президентском полку»,— отметил начальник управления по делам казачества и военнослужащих Олег Чернобривченко.

В общей сложности в Краснодарском крае в ходе осеннего призыва на военную службу отправятся около 6 тыс. жителей региона.

Анастасия Донскова

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