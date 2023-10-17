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Четыре человека погибли при пожаре в Брюховецком районе

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 16 октября в 21:49. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 81 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось к 22:41.

Причины пожара выясняются. Ведется следствие. К тушению огня привлекли 32 человека с использованием 12 единиц техники.

Анастасия Донскова

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