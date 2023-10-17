Стоимость авиабилетов из Тель-Авива в Сочи за неделю снизилась в три раза

Стоимость билетов на авиарейс из Тель-Авива в Сочи авиакомпании «Азимут» за минувшую неделю снизилась в три раза. Согласно данным, опубликованным на портале перевозчика, ближайший рейс запланирован на 18 октября.

Стоимость перелета варьируется от 73 тыс. до 77,8 тыс. руб. Еще два рейса в этот день выполнит авиакомпания Red Wings. Стоимость одного места в самолете перевозчика достигает 86,1 тыс. руб. (166,1 тыс. руб. неделей ранее). Согласно данным, актуальным на 11 октября, цена за билет на самолет из Израиля в Сочи достигала 232 тыс. руб.

Ранее компания Red Wings объявила об увеличении числа рейсов между Израилем и аэропортами юга России из-за возросшего спроса на вылет раньше намеченной даты. В период с 14 по 16 октября перевозчик выполнит семь рейсов по маршруту Тель-Авив — Сочи. В компании заявили о росте тарифа на перелеты из Израиля, вызванном повышенным спросом.

Анастасия Донскова

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