Мэр Краснодара одобрил идею проведения фестиваля индийской культуры

В Краснодаре планируют провести фестиваль «День Индии». Глава города Евгений Наумов одобрил идею Индийского культурно-национального центра «СИТА», сообщает пресс-служба мэрии.

«Развитие сотрудничества в разных сферах с другими странами, городами — важный вектор политической жизни и создания дружественной атмосферы между народами. Фестиваль "День Индии" — это отличная возможность для краснодарцев и гостей города лучше узнать о традициях и обычаях страны, ее прошлом и настоящем»,— сказал Евгений Наумов.

Подобное мероприятие центр проводил в Москве. Его посетили около 2 млн человек. Вход для гостей был свободным.

Теперь организация просит у господина Наумова поддержку для проведения мероприятия в Краснодаре. В качестве площадки рассматривают один из краснодарских парков. В программу фестиваля хотят включить медитацию на свежем воздухе, кино на траве, выступление коллективов и театрализованное представление традиционной индийской свадьбы. Кроме того, планируются мастер-классы, соревнования по шахматам и дружеские матчи по пляжному волейболу.

Татьяна Ручкина

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