Гостиницу «Магнолия» продают в Сочи за 4,5 млрд рублей

В Сочи компания «Море Недвижимость» выставила на продажу гостиницу «Магнолия». В размещенной на сайте объявлений информации потенциальным покупателям за 4,5 млрд руб. предлагается четыре корпуса гостиничного комплекса бизнес-класса.

Площадь объекта составляет 17,5 тыс. кв. м. На участке в 1,2 га расположены три корпуса гостиницы и ресторан. В гостиничный корпус входит 126 номеров, еще 47 расположены в корпусе хостела.

Гостиница находится в центре Сочи — на Курортном проспекте, 50/1. Вместе со зданиями продается право аренды земельного участка на 49 лет.

Татьяна Ручкина

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