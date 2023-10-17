Краснодар стал одним из лидеров локаций для киносъемок на Кубани в 2023 году

Краснодар вошел в число лидеров локаций для киносъемок на Кубани в 2023 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал Кинокомиссии Краснодарского края Фото: портал Кинокомиссии Краснодарского края

Другими лидерами списка стали черноморские курорты (Анапа, Новороссийск, Сочи и другие). Помощь представителям киноиндустрии в подборе локаций оказывает краевая кинокомиссия, созданная в 2020 году. В ведомстве также оказывают поддержку в получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности работ, привлечении местных кадров и в других процессах создания кинопродукта.

За текущий год на Кубани сняли проекты «На страже пляжа» 2-й сезон, «Сыщицы», «Сыщицы. Нож в спину», «Право на свободу», «Пансион», «Голова-жестянка», «Эра (Тоска)», «Море. Солнце. Склифосовский», «Моя большая тайна», «Танцуй, Селедка!», «Тур с Иванушками», «Последний Богатырь», программу «Формула Еды. Лучшее в России» (два выпуска программы), проект «Здоровое питание», «Легенды "Орленка"», программа «Повара на колесах» для телеканала «Первый» и другие.

«Несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. Также привлекаем к работе местных производителей — в этом году задействовали 157 контрагентов»,— говорится в сообщении.

В 2023 году кинокомпании получили компенсацию на покрытие части издержек производства в общем объеме 45,2 млн руб. Выплаты увеличили с 20 до 30% в текущем году. Рибейты получили 10 организаций по 13 национальным фильмам. Для сравнения, год назад сумма выплат достигала 38,4 млн руб. (по 19 картинам), в 2021 году — 19 млн руб. (получили пять компаний за шесть фильмов).

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram