«Хамас»: число погибших в результате удара по больнице Аль-Ахли возросло до 600

Исламистское палестинское движение «Хамас» сообщило в своем Telegram-канале, что число погибших в результате удара армии Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа выросло до 600, свыше 900 человек получили ранения.

В сообщении отмечается, что большинство погибших — женщины и дети. В Минздраве сектора Газа сообщали, что в больнице Аль-Ахли помимо людей, нуждающихся в медицинской помощи, находилось много гражданских лиц, которые укрывались там от авиаударов армии Израиля.

Вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате удара Израиля по больнице Аль-Ахли погибли более 500 человек. Представитель армии Израиля сообщил, что проводит расследование. В ЦАХАЛе допустили, что инцидент может быть связан с неудачным запуском ракеты «Хамасом».

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».