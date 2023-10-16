Haaretz: Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Haaretz. Подробностей диалога не приводится.

Ранее сегодня, 16 октября, российский президент провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. По итогам переговоров все указанные политики заявили о необходимости прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа. До этого Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по гуманитарным вопросам на фоне кризиса в секторе Газа.

С 9 октября Израиль начал блокаду сектора Газа, прекратив поставки на территорию региона продуктов питания, медикаментов, топлива, а также остановив снабжение газом и электричеством. Сегодня посол Израиля в России Бен Цви заявил, что израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».