Главные новости к утру 13 октября

Палестинское движение «Хамас» сообщило, что готовило атаку на Израиль с 2022 года. По данным The Wall Street Journal, боевики «Хамаса» при нападении 7 октября использовали подробные карты городов и баз Израиля. Число погибших в ходе конфликта палестинцев превысило 1,5 тыс. человек.

Как узнал «Ъ», правительство продлит повышенные пошлины на вина из недружественных стран, установленные до конца года. В августе, когда начала действовать эта мера, ввоз вина уже снизился на 30% год к году, и эксперты ждут вымывания с полок импортных вин дешевле 500 руб. за бутылку.

Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев вырос на 29,5%, до $176,4 млрд. Китай за этот период ввез в Россию товаров на $81,4 млрд, поставки из России в Китай возросли до $94,9 млрд.

Несмотря на действующую отсрочку от армии для IT-специалистов, сбои в схеме приводят к призыву сотрудников, выяснил «Ъ». В числе причин — рост бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибки самих компаний.

Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы России до выплаты ею ущерба Украине. Они также пообещали приложить усилия, чтобы помочь Киеву с финансированием на 2024 год.

Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в РФ, узнал «Ъ». В частности, речь идет о Datees и Emersun.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил участившиеся нештатные ситуации на Международной космической станции ее возрастом, а также наличием мусора на околоземной орбите.

В Магадане планируют восстановить рыбный порт и построить на его территории комплекс по обслуживанию судов, выяснил «Ъ». Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд руб.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».