Главные анонсы 13 октября

В Бишкеке президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Висаитовский районный суд Грозного проведет заседание по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля.

В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу.

В Палестине состоится встреча президента Палестины Махмуда Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Израиль посетит с визитом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

В Марокко пройдут дебаты о глобальной экономике в рамках сессии МВФ и Всемирного банка. Участвуют директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева; президент Европейского центрального банка Кристин Лагард; гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала; министр экономики и финансов Марокко Надия Фетта.

В Бангкоке пройдет визит министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы.

В Нью-Дели пройдет парламентский саммит Группы двадцати. РФ представляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает создание Росгвардией собственной информационной системы с данными в области оборота оружия.

На мысе Канаверал запланирован запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche («Психея») к одноименному астероиду.