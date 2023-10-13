Главные анонсы 13 октября
В Бишкеке президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Висаитовский районный суд Грозного проведет заседание по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля.
В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу.
В Палестине состоится встреча президента Палестины Махмуда Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Израиль посетит с визитом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
В Марокко пройдут дебаты о глобальной экономике в рамках сессии МВФ и Всемирного банка. Участвуют директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева; президент Европейского центрального банка Кристин Лагард; гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала; министр экономики и финансов Марокко Надия Фетта.
В Бангкоке пройдет визит министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы.
В Нью-Дели пройдет парламентский саммит Группы двадцати. РФ представляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает создание Росгвардией собственной информационной системы с данными в области оборота оружия.
На мысе Канаверал запланирован запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche («Психея») к одноименному астероиду.