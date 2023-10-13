Магадан возрождает промысел

В Магадане планируют восстановить рыбный порт и построить на его территории комплекс по обслуживанию судов. Стоимость проекта, который предлагается реализовать на основе государственно-частного партнерства, составит порядка 40 млрд руб. преимущественно бюджетных средств. Участники рынка отмечают благоприятное положение Магадана поблизости от районов промысла в Охотском море, что позволяет сократить затраты рыбаков: сейчас судам приходится шесть дней идти во Владивосток, тогда как до Магадана — всего сутки-двое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности проекта реконструкции пришедшего в упадок рыбного порта Магадан и строительства там комплекса по обслуживанию судов рыбопромыслового флота. Концепцию разработали власти области. По информации источника “Ъ”, проект должен обсуждаться 13 октября на совещании под председательством губернатора Сергея Носова.

Магаданский рыбный порт, построенный в 1965 году, не работает с 2010-х годов, там есть только пирс и множество затопленных старых судов. При этом, говорит собеседник “Ъ” в отрасли, с точки зрения близости к основным районам промысла порт имеет уникальное положение: в северной и центральной части Охотского моря добывается около 200 тыс. тонн рыбы, а также 200 тыс. тонн лосося в период путины. Сейчас в период активного рыболовства суда сталкиваются с длительными простоями в ожидании перегруза или его контроля во Владивостоке, составляющими от двух до пяти суток, из-за чего теряется 47,6 тыс. судочасов в год, а экономические потери достигают 3,8 млрд руб.

Правительство региона рассматривает схему перевалки рыбы через Магадан как альтернативу доставке через Приморье. Предлагается модернизировать рыбный порт и создать там комплекс по обслуживанию рыбопромысловых судов, включающий приемку, перевалку, переработку и хранение продукции, а также обслуживание маломерных и каботажных судов.

Согласно концепции, рыба доставляется в порт Магадан, перегружается в рефконтейнер по принципу судно—контейнер и дальше направляется получателю автотранспортом по трассе «Колыма», морем в порт Владивосток или по Севморпути, а также напрямую в страны АТР. Объем перевалки — 200–220 тыс. тонн в год. В порту смогут обслуживаться суда разных типов, в том числе суда с осадкой до 10 м валовой вместимостью до 10 тыс. тонн.

Проект предлагается реализовать на основе ГЧП. За счет бюджета будет построена система гидротехнических сооружений и инженерная инфраструктура, которые останутся в госсобственности. Стоимость этих работ — около 28 млрд руб. Частные инвестиции оцениваются в 10 млрд руб. Среди инвесторов, по информации источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, ООО «Маг-Си Интернешнл». Сроки строительства — три-пять лет.

Задача рыбаков — промысел без перебоев, говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев: «После нескольких месяцев промысла важно оперативно получить обслуживание судна, сменить экипаж и снова выйти в море. Поэтому и обновление портов важно для нас».

На Дальний Восток приходится около 75% национального вылова, 60% производителей рыбопродукции и 65% российского экспорта рыбы в деньгах, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев: «Сейчас 51% судов дальневосточного флота обслуживается в Приморском крае, 31% — на Камчатке, 16% — на Сахалине и Курилах и только 2% — в Магадане. Терминал для комплексного обслуживания судов в Магадане будет включать выгрузку продукции, стоянку, бункеровку, межрейсовое техобслуживание (МРТО), смену экипажа, пополнение запасов. С учетом факторов стоимости и безопасности мореплавания МРТО — определяющий аспект обслуживания флота».

Господин Зверев называет главным фактором привлекательности Магадана географическую приближенность к районам промысла в Охотском море, где добываются минтай и тихоокеанская сельдь, на которые в 2022 году пришлось 49% российского вылова. «Так, переход судна из основных районов промысла до самого востребованного порта Владивосток летом составляет не менее шести суток, а путь до порта Магадана займет один-два дня,— рассказывает он.— При этом затраты на переход в Приморье на одно судно оцениваются в $100 тыс. В период с сентября по май на промысле минтая занято около 50 судов». Еще одно преимущество Магадана, отметил он,— наличие глубоководной бухты, а значит возможность для расширения причалов общей длиной не менее 100 м.

Наталья Скорлыгина