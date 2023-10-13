Глава «Роскосмоса» объяснил участившиеся нештатные ситуации на МКС

На Международной космической станции (МКС) участились нештатные ситуации из-за ее возраста, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Еще одной причиной он назвал наличие мусора на околоземной орбите.

«С одной стороны, это возраст станции, с другой — наличие искусственного мусора, который находится на околоземной орбите, он требует постоянного мониторинга и устранения»,— сказал господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что это становится общей проблемой, которая со временем будет нарастать. «К ней нужно относиться очень серьезно, комплексно решая вопросы защиты от мусора, а также своевременного мониторинга и уклонения от него»,— отметил глава «Роскосмоса».

Однако, по словам Юрия Борисова, у американских коллег «никакой паники нет». «Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьезного анализа и устранения»,— добавил он.

9 октября специалисты «Роскосмоса» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента МКС. Из-за этого выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента МКС, планировавшиеся 12 и 20 октября, были отложены на неопределенный срок.

Лаура Кеффер