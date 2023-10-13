Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава «Роскосмоса» объяснил участившиеся нештатные ситуации на МКС

На Международной космической станции (МКС) участились нештатные ситуации из-за ее возраста, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Еще одной причиной он назвал наличие мусора на околоземной орбите.

«С одной стороны, это возраст станции, с другой — наличие искусственного мусора, который находится на околоземной орбите, он требует постоянного мониторинга и устранения»,— сказал господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что это становится общей проблемой, которая со временем будет нарастать. «К ней нужно относиться очень серьезно, комплексно решая вопросы защиты от мусора, а также своевременного мониторинга и уклонения от него»,— отметил глава «Роскосмоса».

Однако, по словам Юрия Борисова, у американских коллег «никакой паники нет». «Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьезного анализа и устранения»,— добавил он.

9 октября специалисты «Роскосмоса» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента МКС. Из-за этого выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента МКС, планировавшиеся 12 и 20 октября, были отложены на неопределенный срок.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...