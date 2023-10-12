Главные новости за 12 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда ушел в отставку со своего поста. Он продолжит работу в качестве депутата Госдумы.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов заявил о рассылках мошенников с просьбами от своего имени. Ранее он также говорил о взломе своего аккаунта в Telegram.

Строительная компания Dogma планирует построить в Краснодаре крупный термальный комплекс площадью 39 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб.

За три года ГК «Автодор» направит на строительство новой скоростной платной автотрассы Джубга — Сочи 525 млрд руб.

Гоночный трек в Сочи, использовавшийся в качестве трассы Формулы-1, сократят и откроют для свободного доступа.

Краснодару в следующем году выделят 250 млн руб. на развитие сети автодорог. На какие именно участки направят деньги, пока неизвестно.

Синод Русской Православной Церкви назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория (Петрова) управляющим делами Московской Патриархии.

В Краснодаре перед судом предстал местный житель, который распылил перцовый баллончик в трамвае. Его приговорили к двум годам условного срока.

В станице Раевская запустили завод по производству корковой пробки. Инвестиции в предприятие составили 100 млн руб.

«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева приобрел компанию по выращиванию зерновых культур «Мирагро» из Курганинска. Сумма сделки не раскрывается.

За сентябрь в Хостинском и Центральном районах Сочи обнаружили более 80 бесхозных автомобилей.

В Краснодарском крае завершили поиски пропавшего в Гулькевичах 15-летнего подростка. Его нашли мертвым. Причина смерти подростка не уточняется.

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