«Автодор» выделит 525 млрд рублей на строительство трассы Джубга-Сочи
За три года ГК «Автодор» направит на строительство новой скоростной платной автотрассы Джубга-Сочи 525 млрд руб. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ГК, это лишь треть от необходимой суммы, остальные средства вложат до конца февраля 2028 года.
Фото: loon.site
Общая стоимость проекта составляет около 1,5 трлн руб. Деньги будут выделяться из федерального бюджета, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников. До конца 2026 года из бюджета на строительство объекта выделят 230,4 млрд руб. В 2024-2026 годах Минтранс РФ планирует дополнительно направить «Автодору» 157 млрд руб. на строительство автотрассы.
Трасса Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км сейчас является единственным автомобильным маршрутом, который соединяет Сочи с другими регионами России. В летний период двухполосная дорога сильно перегружена. Время в пути составляет в среднем 10 часов.
Протяженность новой скоростной четырехполосной автомобильной дороги составит 152,2 км. Ее проложат от федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа до обхода Адлера, в районе аэропорта. Скорость движения на дороге составит до 100 км/час.
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