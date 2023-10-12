«Автодор» выделит 525 млрд рублей на строительство трассы Джубга-Сочи

За три года ГК «Автодор» направит на строительство новой скоростной платной автотрассы Джубга-Сочи 525 млрд руб. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ГК, это лишь треть от необходимой суммы, остальные средства вложат до конца февраля 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Общая стоимость проекта составляет около 1,5 трлн руб. Деньги будут выделяться из федерального бюджета, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников. До конца 2026 года из бюджета на строительство объекта выделят 230,4 млрд руб. В 2024-2026 годах Минтранс РФ планирует дополнительно направить «Автодору» 157 млрд руб. на строительство автотрассы.

Трасса Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км сейчас является единственным автомобильным маршрутом, который соединяет Сочи с другими регионами России. В летний период двухполосная дорога сильно перегружена. Время в пути составляет в среднем 10 часов.

Протяженность новой скоростной четырехполосной автомобильной дороги составит 152,2 км. Ее проложат от федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа до обхода Адлера, в районе аэропорта. Скорость движения на дороге составит до 100 км/час.

Татьяна Ручкина

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