Бывший вице-губернатор Кубани Долуда покинул пост атамана ВКО

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, экс-заместитель губернатора Кубани Николай Долуда ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба Союза казачьих войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отметил председатель Всероссийского общественного совета по делам казачества Василий Неретин, главной причиной ухода господина Долуды с должности является необходимость проработки законодательных норм в отношении казачества.

«С другой стороны сказал, что его депутатские обязанности и текущая работа в ВсКО не оставляет времени и сил на это стратегически важное направление»,— отметил Василий Неретин.

По данным ведомства, заявление об освобождении должности Николай Долуда подал по собственному желанию. В ряде СМИ появились сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий приказ. Сообщается, что бывший атаман Всероссийского казачьего общества сохранит за собой пост депутата Госдумы РФ.

Николай Долуда родился в 1952 году в Миролюбовка Харьковской области. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, в 1986 — Военную академию войск ПВО по специальности «Офицер по управлению боевыми действиями». Пост замгубернатора Кубани господин Долуда занял в 2006 году, в 2007 был избран атаманом Кубанского казачьего войска. Атаманом ВКО господин Долуда был назначен в 2019 году.

Анастасия Донскова

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