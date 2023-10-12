Бывшую трассу Формулы-1 в Сочи сократят и откроют для туристов

Гоночный трек в Сочи, использовавшийся в качестве трассы Формулы-1, сократят и откроют для свободного доступа. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Это очень востребованная и привлекательная для посещений территория, которая, однако, сейчас перекрыта по периметру заборами»,— отметил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

В ходе планируемых мероприятий выход из первого поворота и двенадцатый поворот сомкнут в кольцо. В результате изменения конфигурации автодрома у пешеходов появится легкий доступ к Медальной площади, Ледовому дворцу «Большой» и «Сириус Арене».

В администрации Сириуса добавили, что туристы смогут воспользоваться специальными гоночными программами и самостоятельно опробовать автотрассу на скоростном автомобиле. Проект также предусматривает открытие зон для дрифта и картинга.

Анастасия Донскова

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