В Сочи за месяц нашли 80 брошенных автомобилей
За сентябрь в Хостинском и Центральном районах Сочи обнаружили более 80 бесхозных автомобилей. Об этом сообщает МЦУ города.
Сообщения в МЦУ направляют жители. Информация об автомобилях оперативно передается в районные администрации.
После этого специалисты мэрии выезжают на места, выписывают уведомления и ищут собственников. Если владельца брошенного автомобиля удается найти, от него требуют убрать машину с общественной парковки или привести ее в надлежащее состояние.
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