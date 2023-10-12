В Сочи за месяц нашли 80 брошенных автомобилей

За сентябрь в Хостинском и Центральном районах Сочи обнаружили более 80 бесхозных автомобилей. Об этом сообщает МЦУ города.

Сообщения в МЦУ направляют жители. Информация об автомобилях оперативно передается в районные администрации.

После этого специалисты мэрии выезжают на места, выписывают уведомления и ищут собственников. Если владельца брошенного автомобиля удается найти, от него требуют убрать машину с общественной парковки или привести ее в надлежащее состояние.

Татьяна Ручкина

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