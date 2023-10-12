Краснодар получит 250 млн рублей на развитие дорог
Краснодару в следующем году выделят 250 млн руб. на развитие сети автодорог. Соответствующее решение принято после отбора муниципалитетов региона, документ опубликован на сайте краевого Минтранса.
Фото: pixabay.com
Субсидия будет направлена на софинансирование расходов городского бюджета на содержание автодорог. Ответственным за выполнение приказа назначили замминистра Минтранса Кубани Андрея Косьянова.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что на ремонт трассы Крымск — Анапа выделят 243,8 млн руб. Работы планируют завершить к декабрю 2024 года.
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