Краснодар получит 250 млн рублей на развитие дорог

Краснодару в следующем году выделят 250 млн руб. на развитие сети автодорог. Соответствующее решение принято после отбора муниципалитетов региона, документ опубликован на сайте краевого Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Субсидия будет направлена на софинансирование расходов городского бюджета на содержание автодорог. Ответственным за выполнение приказа назначили замминистра Минтранса Кубани Андрея Косьянова.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что на ремонт трассы Крымск — Анапа выделят 243,8 млн руб. Работы планируют завершить к декабрю 2024 года.

Вячеслав Рыжков

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