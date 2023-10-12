Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодар получит 250 млн рублей на развитие дорог

Краснодару в следующем году выделят 250 млн руб. на развитие сети автодорог. Соответствующее решение принято после отбора муниципалитетов региона, документ опубликован на сайте краевого Минтранса.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Субсидия будет направлена на софинансирование расходов городского бюджета на содержание автодорог. Ответственным за выполнение приказа назначили замминистра Минтранса Кубани Андрея Косьянова.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что на ремонт трассы Крымск — Анапа выделят 243,8 млн руб. Работы планируют завершить к декабрю 2024 года.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...