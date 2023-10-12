Кубанский митрополит назначен управляющим делами Московской Патриархии

Синод Русской Православной Церкви назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория (Петрова) управляющим делами Московской Патриархии. Об этом сообщается на сайте Московского Патриархата.

При переходе на должность митрополит получил титул «Воскресенского». Помимо управляющего делами Московской Патриархии, митрополит стал первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по Москве, а также управляющим Центральным викариатством Москвы.

Временное управление Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией поручили митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram