Глава Минздрава Кубани Филиппов заявил о мошеннических рассылках от его имени
Глава министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил о рассылках мошенников с просьбами от его имени. Об этом господин Филиппов написал в Telegram.
Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова
Сообщения отправляются злоумышленниками с различных номеров, отметил глава Минздрава края.
«Не отвечайте на подозрительные номера. Никакого отношения к ним не имею»,— говорится в сообщении.
Ранее Евгений Филиппов заявил о взломе своего аккаунта и создании фейковых аккаунтов главных врачей в соцсетях. Из-за этого сотрудникам сферы здравоохранения Кубани приходили сообщения о якобы украденных данных из базы врачей и фармацевтов.
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