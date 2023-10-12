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Глава Минздрава Кубани Филиппов заявил о мошеннических рассылках от его имени

Глава министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил о рассылках мошенников с просьбами от его имени. Об этом господин Филиппов написал в Telegram.

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова

Сообщения отправляются злоумышленниками с различных номеров, отметил глава Минздрава края.

«Не отвечайте на подозрительные номера. Никакого отношения к ним не имею»,— говорится в сообщении.

Ранее Евгений Филиппов заявил о взломе своего аккаунта и создании фейковых аккаунтов главных врачей в соцсетях. Из-за этого сотрудникам сферы здравоохранения Кубани приходили сообщения о якобы украденных данных из базы врачей и фармацевтов.

Анастасия Донскова

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