На Кубани за 100 млн рублей запустили завод по производству винной пробки

В станице Раевская появился завод по производству корковой пробки. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на исполнительного директора компании «Т-Корк» Алексея Семенова, инвестиции в предприятие составили 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Завод начали строить в 2022 году, а полгода назад уже была выпущена первая продукция. Недавно предприятие начало выходить на рынок. Уже заключено сотрудничество с винными заводами «Шато де Талю», «Шато Пино» и «Цимлянские вина». Алексей Семенов отметил, что ведутся переговоры с «Абрау-Дюрсо» и заводом марочных вин и коньяков «Коктебель».

На полную мощность завод начнет работать в 2024 году и будет производить 3-4 млн пробок в месяц. При необходимости предприятие готово увеличить количество производственных линий. По словам Алексея Семенова, потенциальная мощность фабрики может составить около 90 млн пробок в год.

Татьяна Ручкина

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