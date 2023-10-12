Агрокомплекс Ткачева приобрел сельхозкомпанию «Мирагро»

«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева приобрел компанию по выращиванию зерновых культур «Мирагро». Сведения об этом содержатся в системе «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Сумма сделки не раскрывается. Компания «Мирагро» была зарегистрирована в 2016 году в Курганинске. Выращивание зерновых культур является основным видом деятельности предприятия. Совладельцами предприятия до перехода являлись Андрей Долуда (70%) и Юрий Семенов (30%). По итогам 2022 года выручка организации составила 464,5 млн руб., убытки — 77 млн руб.

Изменения в составе учредителей компании были отражены в ЕГРЮЛ 11 октября текущего года.

Анастасия Донскова

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