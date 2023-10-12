Краснодарца осудили за распыление перцового баллончика в трамвае

В Краснодаре перед судом предстал местный житель, который распылил перцовый баллончик в трамвае. Фигурантом уголовного дела стал Александр Миронченко, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Фигурант в июле этого года ехал в трамвае №10, будучи пьяным. Когда вагон остановился на улице Тюляева, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо водителю из-за того, что ему запретили пить пиво в салоне общественного транспорта. В суде фигурант заявил, что с ним такое произошло впервые, и он не знает, что на него нашло.

Господина Миронченко признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его приговорили к двум годам условно с испытательном сроком два года.

Вячеслав Рыжков

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