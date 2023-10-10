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Коммерсантъ FM
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Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и «Хамаса»

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликт Палестины и Израиля, отметив необходимость прекратить огонь и возобновить переговоры.

«Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения»,— говорится в сообщении Кремля. Господа Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта. Также они обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях.

7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики «Хамаса». Министр обороны Израиля Йоав Галлант сегодня вечером, 10 октября, заявил, что снял «все ограничения» на ведение боевых действий и теперь армия переходит к полномасштабному наступлению в секторе Газа.

Среди израильтян пострадали свыше 2,8 тыс. человек, погибли — более 900 человек. Палестинская сторона сообщала о 700 жертвах.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лусине Баласян

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