Сборная России сыграет с командой Камеруна

Очередным соперником сборной России в товарищеских матчах будет команда Камеруна. Встреча состоится в России 12 октября, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры еще с несколькими сборными, в том числе стран Африки. Что касается потенциальных встреч сборной России с оппонентами из Европы, то в ближайшие два месяца, считает господин Дюков, подобный вариант маловероятен.

После того как 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) из-за событий на Украине отстранили все российские команды от международных соревнований, россияне провели шесть товарищеских матчей исключительно с азиатскими командами — Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Катара (1:1). Кроме того, недавно они сыграли два матча с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2), в которых приняли участие игроки не старше 23 лет.

ТАСС