Исполком UEFA отменил решение о допуске юниорских сборных России по футболу до международных турниров. Официальная причина — не удалось найти техническое решение. На самом деле, как считает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов, это случилось из-за заявлений некоторых стран о том, что они не будут играть с командами из России. И, по его мнению, подобные истории станут серьезной проблемой мирового футбола в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thanassis Stavrakis / AP Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Когда чиновники UEFA опубликовали решение допустить российских юниоров к международным турнирам, это казалось настоящим прорывом. К тому же посыл рулевых европейского футбола был безупречен: в релизе, который выпустила организация, было сказано, что дети не должны страдать.

Спорить с этим сложно, но реакция многих стран была молниеносной. Сразу 10 государств, среди которых, конечно, Украина, Англия, Франция, Польша и далее по списку, заявили, что не будут играть в футбол с Россией.

С одной стороны, удивляться этому глупо, но с другой — политики, похоже, нашли возможность воздействовать на FIFA и UEFA. Получается, что бы там чиновники от футбола ни постановили, это решение можно отменить. И в будущем этим будут пользоваться, уверен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Давайте пофантазируем: через год или два нас допустили до матчей, мы начинаем бороться за выход на чемпионат мира, а европейские команды заявляют, что не будут с россиянами играть, так как считают их агрессивными. Тем более сейчас создан прецедент. И чего дальше делать?»

Понять, что происходит, действительно сложно. Создается впечатление, что футбольные чиновники действуют как в старой русской поговорке «И нашим и вашим за копейку спляшем». Хотя речь идет, конечно, не о копейках.

В текущем футбольном сезоне UEFA планирует заработать ни много ни мало €6,7 млрд. Эта главная задача, на пути к которой проблемы чиновникам европейского футбола не нужны. Именно поэтому они даже приезжали в Россию.

Так, в этом году на конференции РФС были и представитель европейской ассоциации в FIFA Хайди Беха, и советник по делам департамента национальных ассоциаций UEFA Йозеф Климент, которые по-русски передавали привет от руководителей и обещали всем присутствующим решить проблему.

Затем появилась официальная позиция — возвращение российского футбола может произойти только после завершения СВО на Украине. Но уже сейчас понятно, что спортивные организации в любом случае пойдут на поводу у тех стран, которые чуть что будут грозить бойкотом.

Так что в ближайшее время при любом раскладе рассчитывать на положительный исход для России в этом вопросе не стоит, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Чемпионат мира будет проходить в США, Канаде и Мексике. Мы визы туда не получим, расслабьтесь. Готовиться надо к 2030 году».

На Евро-2028 тоже рассчитывать не приходится: 10 октября стало известно, что турнир пройдет в Великобритании и Ирландии. А вот попасть в 2032-м на Евро в Италию и Турцию шансы вроде как есть, но это не точно.

Пока же сборной предстоит играть товарищеские матчи. Как раз сейчас команда готовится к очередной такой встрече с Камеруном. Российская сборная провела открытую тренировку, где, конечно, было не избежать вопросов по поводу решения европейских футбольных чиновников.

Главный тренер команды Валерий Карпин не стал развивать тему, но свое мнение все же высказал: «Честно говоря, не ожидал, что допустят, и не ожидал, что отменят. Ну просто еще больше неожиданностей стало».

Что ж, удивились и пошли дальше, тем более сейчас соперник у сборной России достаточно серьезный, да и матч состоится в Москве. 12 октября Россия играет с Камеруном на стадионе «Динамо», так что болельщики могут сходить на футбол и поддержать команду Карпина. Тем более поведение чиновников от FIFA и UEFA не оставляет нам надежд на какие-то перемены в ближайшем будущем.

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