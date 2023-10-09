Руслан Кухарук вновь избран мэром Тюмени

Депутаты городской думы Тюмени единогласно избрали главой администрации Руслана Кухарука. Такое решение сегодня на первом заседании приняли 36 депутатов нового созыва гордумы. Ранее выдвижение господина Кухарука на пост главы Тюмени одобрили делегаты городской конференции «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На пост главы Тюмени претендовали два кандидата — действующий мэр Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Руслан Кухарук с 2011 года работал директором департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. В 2016-ом году он занял пост заместителя главы администрации. С мая 2018-го года господин Кухарук временно исполнял обязанности главы города. Тогда бывший мэр Тюмени Александр Моор был назначен врио губернатора Тюменской области. В октябре 2018 года депутаты гордумы единогласно избрали главой Тюмени Руслана Кухарука.

Напомним, ранее депутаты гордумы Тюмени избрали спикером представительного органа экс-главу Тюменского района, депутата от «Единой России» Светлану Иванову. На сентябрьских выборах кандидаты «Единой России» взяли 28 из 36 мандатов в Тюменской городской думе, получив абсолютное большинство. ЛДПР заняла четыре места, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по два.

Василий Алексеев

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