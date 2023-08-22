В думе Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост главы города

Конкурсная комиссия Тюменской городской думы зарегистрировала действующего мэра Руслана Кухарука и заместителя начальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева претендентами на пост главы Тюмени, говорится на сайте гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Тюмени Руслан Кухарук вновь претендует на пост мэра

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Глава Тюмени Руслан Кухарук вновь претендует на пост мэра

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия представит список кандидатов на заседании нового состава Тюменской городской думы, который выберут 10 сентября. Кандидат, набравший большее число голосов депутатов, будет избран на должность мэра Тюмени.

В 2018 году гордума Тюмени единогласно избрала мэром Руслана Кухарука. Бывший глава администрации Тюмени Александр Моор тогда возглавил Тюменскую область.

Василий Алексеев

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