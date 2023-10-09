Спикером гордумы Тюмени избрана Светлана Иванова

Экс-глава Тюменского района, действующий депутат думы Тюмени Светлана Иванова стала председателем гордумы. Такое решение сегодня на первом заседании приняли депутаты нового созыва гордумы. Кандидатуру госпожи Ивановой на пост спикера выдвинула «Единая Россия». Ее поддержали 28 из 36 присутствующих депутатов. На пост председателя созыв думы рассмотрел две кандидатуры: Светланы Ивановой («Единая Россия») и Алексея Чиркова (ЛДПР). За господина Чиркова проголосовало семь депутатов. Один бюллетень для голосования счетная комиссия думы признала недействительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Единой России» Фото: Пресс-служба «Единой России»

Светлана Иванова в 2005 — 2012 годах работала начальником управления и директором по спорту и молодежной политике Тюмени. С 2012 года она занимала пост заместителя главы администрации Тюменского района. В 2015-ом году госпожа Иванова возглавляла администрацию района. В сентябре Светлана Иванова подала заявление об отставке после избрания депутатом гордумы Тюмени по партийному списку «Единой России».

Напомним, на сентябрьских выборах кандидаты «Единой России» взяли 28 из 36 мандатов в Тюменской городской думе, получив абсолютное большинство. ЛДПР заняла четыре места, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по два.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте