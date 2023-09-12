Старикам здесь место

На выборах в думу Тюмени абсолютное большинство получила «Единая Россия»: она значительно улучшила свой результат по партспискам и смогла одержать победу в 20 из 26 одномандатных округах. Второй по представительности в гордуме станет ЛДПР. Новому составу Тюменской городской думы предстоит выбрать мэра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиратель на участке во время голосования

Фото: Алексей Неместный, Коммерсантъ Избиратель на участке во время голосования

Фото: Алексей Неместный, Коммерсантъ

Выборы в Тюменскую городскую думу проходили по смешанной системе: 10 депутатов избирались по партийным спискам, еще 26 — по одномандатным округам.

По данным тюменского облизбиркома, по партийным спискам «Единая Россия» набрала 46,24% голосов, ЛДПР — 16,29%, КПРФ — 15,81%, «Справедливая Россия» — 6,29%. Между ними будут разделены 10 мандатов. Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер «Новые люди» (4,71%), Партия пенсионеров (4,08%) и «Коммунисты России» (3,8%).

На прошлых выборах — в 2018 году — «Единая Россия» получила 39,44% голосов избирателей, ЛДПР — 24,47%, КПРФ — 18,39%, «Справедливая Россия» — 12,44%.

Согласно предварительным результатам, представители «Единой России» одержали победу в 20 одномандатных округах, ЛДПР — в пяти, «Справедливая Россия» — в одном.

Мандаты смогли сохранить: Юрий Коновалов, Дмитрий Антипов, Александр Захаров, Наталия Путина, Александр Григорьев, Александр Яковлев, Андрей Потапов, Андрей Голоус, Наталья Проскурякова, Николай Моисеев, Екатерина Вешкурцева, Елена Бойко, Антон Терехин (все «Единая Россия»), Алексей Рагозин, Алексей Чирков, Иван Романчук, Дмитрий Елагин (все ЛДПР).

Новыми депутатами стали: Владимир Сбитнев, Дмитрий Бородин, Иван Худяков, Георгий Муратов, Александр Соловьев, Вадим Долгих, Виктор Корчагин (все «Единая Россия»), Сергей Морев («Справедливая Россия»), Павел Девайкин (ЛДПР).

Ранее председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отмечал, что на одно место претендовало по шесть кандидатов. «На 10 мандатов, которые распределяются по партспискам, выдвинуто 126 кандидатов. Еще 152 кандидата борются за 26 мандатов, распределяемых по округам»,— рассказывал он на пресс-коференции.

Секретарь тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов считает, что успех партии принесло предварительное голосование (праймериз). «Эту процедуру тщательного отбора кандидатов считаю фундаментом, который дал такой результат нашей партии»,— пояснил он.

«ЛДПР в Тюменской области, как и в целом по стране, доказала, что является второй политической силой. Конечно, мы не до конца довольны результатами, потому что всегда есть куда стремиться. Проведем работу над ошибками, будем стараться усиливаться»,— заявил заместитель координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Иван Вершинин.

Член Тюменского обкома КПРФ Алексей Беломоев выразил сомнение в справедливости проведенных выборов. «Многие участковые комиссии после 20 часов сидели и ничего не делали. Бывали случаи, когда подсчет начинался только после полуночи, что незаконно. Возможно, смотрели результат по другим участкам, чтобы где-то убавить, где-то добавить. По моему прогнозу, от КПРФ в думе должны были оказаться минимум два человека»,— подчеркнул коммунист.

Новому составу Тюменской городской думы предстоит выбрать главу города. На первом заседании им представят список претендентов на должность мэра. Кандидат, набравший большее число голосов депутатов, будет избран главой Тюмени. В списке кандидатов действующий мэр Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

София Ерюжева