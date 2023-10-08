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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил движения «Хамас» в Израиле

Израиль завершает первый этап войны против палестинского движения «Хамас», заявил премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, большая часть боевиков, проникших на израильскую территорию, уничтожены.

Господин Нетаньяху написал в соцсети X, что Израиль вступает «долгую и трудную войну», на что его вынудила атака движения «Хамас». «Первый этап завершается в это время уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию»,— заявил премьер.

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