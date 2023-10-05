Суд заочно арестовал организатора экскурсии по Неглинке, где погибли люди

Басманный суд Москвы заочно арестовал гендиректора ООО «Авангард» Александра Лазовского по делу об организации нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная. Ранее в рамках дела были арестованы директор компании «Спутник» Александр Ким и диггер Никита Дубас.

Господин Лазовский обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Он уехал из страны и объявлен в международный розыск, поэтому суд назначил ему арест на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента задержания, передает ТАСС.

Экскурсия была организована 20 августа, когда в Москве прошел ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды и коллекторы затопило. Экскурсионная группа состояла из восьми человек, все они погибли. По данным следствия, Никита Дубас был организатором экскурсии, Александр Ким размещал объявление о ее проведении. Оба были задержаны и арестованы, они вину не признают.

Подробности — в материале «Ъ» «Подземный тур привел к арестам».

Лаура Кеффер