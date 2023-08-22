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Коммерсантъ FM
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Все восемь участников экскурсии по коллекторам Неглинки найдены погибшими

Обнаружены тела еще трех погибших в ходе подземной экскурсии в коллекторе Неглинки в Москве. Общее число жертв увеличилось до восьми, сообщили «Интерфаксу» и ТАСС в экстренных службах.

«В районе Большого Устьинского моста обнаружено тело мужчины, еще одно тело найдено в Москве-реке»,— уточнили в экстренных службах.

В правоохранительных органах заявили ТАСС, что организатор незаконной экскурсии Никита Дубас задержан после допроса, накануне у него дома провели обыск. «Предварительно он сотрудничает со следствием, ему будет избрана мера пресечения»,— добавил собеседник агентства.

Экскурсия проходила 20 августа, когда в Москве шел сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и коллекторы затопило. В числе жертв — две 15-летние девушки и 17-летний парень. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В Санкт-Петербурге был задержан гендиректор организовавшей экскурсию фирмы ООО «Спутник» Александр Ким. «Мосводоканал» по требованию правоохранителей закрыл доступ в коллекторы.

Подробности — в материале «Ъ» «Экскурсия ушла под воду».

Лаура Кеффер

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