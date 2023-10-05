Главные новости за 5 октября. Кубань, Крым, Адыгея

5 октября Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай» в Сочи. «Ъ-Кубань» собрал основные тезисы президенты России. Среди прочего, Путин прокомментировал авиакатастрофу с самолетом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, внешнего воздействия на лайнер не было.

Глава Туапсе Сергей Бондаренко покинул пост по собственному желанию. Кто займет пост мэра, пока не известно.

Полиция Симферополя разыскивает предполагаемого виновника автомобильной аварии, в результате которой погибли два человека, еще три пострадали.

На Кубани зафиксировано снижение стоимости бензина и дизтоплива. За неделю «горючка» стала дешевле на 0,8%.

Компания «Магнит» за минувший год опустилась с 49-го на 52-е место в рейтинге крупнейших российских компаний по объемам чистой прибыли, составленном Forbes.

Потери бюджета России от нелегальной онлайн-торговли алкогольной продукцией составляют более 80 млрд руб., заявил «Ъ-Кубань» депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Объем поставок вина из-за рубежа в Краснодарский край в первом квартале текущего года вырос на 30% и составил 7,3 млн дал.

Российский рынок «затоплен» дешевым импортным суррогатом, который позиционируется как вино, заявил председатель совета директоров, президент винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Мэр Краснодара сообщил, что до конца текущего года в городе должны завершить строительство шести образовательных учреждений.

В 2023 году на развитие туротрасли Адыгеи правительство РФ предусмотрело более 4 млрд руб.

В Геленджике произошел новый лесной пожар. На этот раз огонь вспыхнул в лесном массиве района Голубая Бухта.

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