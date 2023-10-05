Импорт вина на Кубань в начале года вырос на треть

Объем поставок вина из-за рубежа в Краснодарский край в первом квартале текущего года вырос на 30% и составил 7,3 млн дал. Об этом на совещании по развитию виноделия рассказал замминистра сельского хозяйства региона Владимир Сухомлинов.

Он отметил, что собственное производство вина в крае составило 6 млн дал — превышение импорта над собственным производством составило 1,3 млн дал. В частности, рекордным стал импорт игристых и шампанских вин — 1,9 млн дал (без учета стран ЕАЭС). В прошлом году этот показатель был ниже на 32%.

Замминистра ведомства ранее заявлял, что засилье дешевого импортного вина — одна из главных проблем для отечественного производителя. Правительство, однако, уже нашло способ справиться с этим, повысив ввозную таможенную пошлину.

Вместе с тем в самом Краснодарском крае за восемь месяцев этого года на 3,5% снизилось производство вина и на 4,6% — шампанского. С января по май на Кубани произвели 7,8 млн дал винодельческой продукции.

Наталья Решетняк, Вячеслав Рыжков

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