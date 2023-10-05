Павел Титов: рынок переполнен импортным суррогатом, который представлен как вино

Российский рынок «затоплен» дешевым импортным суррогатом, который позиционируется как вино, заявил председатель совета директоров, президент винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в ходе заседания Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования алкоголя и табака при комитете Госдумы ФС РФ.

По мнению президента «Абрау-Дюрсо», ситуация осложнена высоким уровнем импорта продукта из недружественных государств, а также слабой эффективностью ввозных пошлин.

«Ситуация абсолютно критическая. На данный момент мы фиксируем рекордный объем данной продукции. Да, мы приняли новую систему пошлин, но до конца это не исключает несправедливую конкуренцию. Пошлины не все решают, так как есть страны, которые ими не облагаются»,— добавил господин Титов.

По словам господина Титова, в стране существуют законы, которые подразумевают проверку качества продукции, представленной на полках, однако никаких «широких действий» по изыманию суррогата из оборота на данный момент не предпринимается.

Анастасия Донскова, Наталья Решетняк

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