В Геленджике разгорелся новый лесной пожар

В Геленджике в лесном массиве городского района Голубая Бухта произошел пожар. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Геленджика Фото: МЦУ Геленджика

Возгорание зафиксировали 5 октября в 06:30. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 300 кв. м.

Ранее на курорте произошел крупный лесной пожар, охвативший свыше 100 га леса. Огонь тушили несколько дней с помощью средств авиации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Анастасия Донскова

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