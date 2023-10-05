В Геленджике разгорелся новый лесной пожар
В Геленджике в лесном массиве городского района Голубая Бухта произошел пожар. Об этом сообщает МЦУ курорта.
Фото: МЦУ Геленджика
Возгорание зафиксировали 5 октября в 06:30. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 300 кв. м.
Ранее на курорте произошел крупный лесной пожар, охвативший свыше 100 га леса. Огонь тушили несколько дней с помощью средств авиации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
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