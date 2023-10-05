В Симферополе разыскивают виновника аварии с двумя погибшими

Полиция Симферополя разыскивает предполагаемого виновника автомобильной аварии, в результате которой погибли два человека, еще три пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД Крыма Фото: пресс-служба МВД Крыма

По данным ведомства, в ночь на 5 октября на автодороге «Западный обход Симферополя» водитель 2022 года рождения, управлявший Skoda Octavia, превысил скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате данных действий иномарка перевернулась. В салоне , кроме водителя, находились пять человек. Два пассажира скончались на месте, еще трое были доставлены в больницу с различными травмами.

«Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия»,— говорится в сообщении.

Сотрудники полиции также ищут возможных свидетелей произошедшего. К вероятным очевидцам обратились с просьбой откликнуться на условиях анонимности.

Анастасия Донскова

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