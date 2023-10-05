«Магнит» за год потерял три позиции в рейтинге компаний по прибыли

Компания «Магнит» за минувший год опустилась в списке крупнейших российских компаний по объемам чистой прибыли с 49-го на 52-е место. Рейтинг опубликовал Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, в 2022 году чистая прибыль компании составила 27,9 млрд руб., в то время как годом ранее показатель достигал 48,1 млрд руб. В целом выручка ретейлера в 2022 году составила 1,5 трлн руб.

Компания «Магнит» была основана краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким в 1994 году. В 2011 году предприятие стало самым дорогим ретейлером в РФ. Впоследствии основатель «Магнита» продал контрольный пакет акций группе ВТБ за 138 млрд руб.

Лидером списка издания, как и годом ранее, стала компания «Газпром», показавшая в 2022 году прибыль в объеме 1,3 трлн руб. (2,1 трлн руб. в 2021 году). Далее следуют организации «Ямал СПГ» (840,2 млрд руб. за 2022 год), «Роснефть» (813 млрд руб.), «Лукойл» (790,1 млрд руб.) и «Новатэк» (640,4 млрд руб.). Ретейлер Х5 Group занял 33-е место в списке (45,2 млрд руб.).

Анастасия Донскова

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