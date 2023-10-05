Владимир Путин выступил на форуме «Валдай» в Сочи. Главное

5 октября Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай» в Сочи, организованном на тему «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Как сообщает «Ъ», президент РФ призвал к строительству нового мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин считает, что Россия может внести огромный вклад в новое мироустройство, однако, по его мнению, готовность России к сотрудничеству многие восприняли как покорность.

Большое внимание на форуме президент уделил теме СВО. Он заявил, что это не территориальный конфликт, поскольку Россия является самой большой страной в мире и не ищет новые земли. Президент подчеркнул, что бюджет РФ справляется и в будущем справится с проведением СВО.

Владимир Путин также обозначил, что для России понятие «цивилизация» — это «многогранное явление». Главные принципы развития — многообразие и самодостаточность.

Президент спрогнозировал дефицит бюджета в России по итогам года на уровне 1%. Такой же прогноз он озвучил и на 2024-2025 годы. Он сообщил, что в стране примерно вдвое увеличились расходы на оборону и безопасность, сейчас около 6% ВВП.

На вопрос журналистов о российской ядерной доктрине президент отметил, что не видит необходимости менять концепцию. Он заявил, что нет такой ситуации, при которой сегодня что-то угрожало бы существованию российской государственности.

«Вижу призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. США подписали соответствующий акт о запрете, но не ратифицировали, а Россия подписала и ратифицировала. Не готов сказать, нужно ли проводить ядерные испытания, но мы ответим зеркально на действия»,— отметил президент РФ.

Татьяна Ручкина

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