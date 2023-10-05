До конца года в Краснодаре достроят шесть школ

В Краснодаре до конца текущего года должны завершить строительство шести образовательных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

«Естественно они все на личном контроле. Школа на Байбакова одна из них. Инспекторы депстроя здесь уже практически живут»,— рассказал Евгений Наумов.

При этом, как отметил мэр, строители все еще отстают от сроков сдачи объекта. В то же время подрядчик, по словам господина Наумова, начал подходить к делу серьезнее и увеличил количество рабочих на стройке, что положительно сказалось на темпах возведения учреждения.

Вячеслав Рыжков

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