Путин на форуме в Сочи прокомментировал авиакатастрофу с самолетом Пригожина

Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи прокомментировал авиакатастрофу с самолетом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как пишет «Ъ», президент РФ заявил, что внешнего воздействия на лайнер не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин подчеркнул, что о расследовании ЧП с самолетом ему докладывал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в телах погибших в авиакатастрофе были обнаружены следы ручных гранат.

Президент отметил, что экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови не проводилась. Однако, по его мнению, это нужно было сделать.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина»,— сказал Владимир Путин.

23 августа около населенного пункта Куженкино в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy. Всего погибло 10 человек. В списке пассажиров и экипажа, опубликованном Росавиацией, был Евгений Пригожин. После установления личностей всех погибших в СКР заявили, что они соответствуют полетному листу.

Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Татьяна Ручкина

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